فنلندا تعيد قيود السفر على القادمين من النمسا

تلقت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الجمعة، إخطارًا من نظيرتها الفنلندية بعودة إجراءات الحجر الصحي على المسافرين من النمسا إلى فنلندا، بعد ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في النمسا.وقالت مصادر في الخارجية النمساوية اليوم إن حكومة فنلندا؛ وبسبب الزيادة الأخيرة في عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، قررت وضع الأشخاص القادمين إليها من النمسا في الحجر الصحي.وأشارت المصادر إلى أن فنلندا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الحجر الصحي على المسافرين من النمسا منذ تحرير حركة السفر قبل شهرين تقريبًا.وكانت وزارة الخارجية الفنلندية قد أعلنت أنه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل لم تعد النمسا واحدة من الدول التي يمكن السفر منها وإليها دون قيود، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يدخلون إلى فنلندا من النمسا عليهم الذهاب إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.يُذكر أنَّ وزارة الصحة الفنلندية أعلنت تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.