داعية: التزام المضحي بعدم حلق الشعر تعظيم لشعائر الله

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، إنه في حالة عدم التزام المضحي بحلق شعره، فإن الأضحية تكون صحيحة وليست باطلة، مشيرًا إلى أن المضحي عندما لا يقص شعره أو أظافره يتشبه بالمسلم خلال الإحرام، فهي من الأمور التي تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى.وأشار الدكتور إبراهيم رضا، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب على المسلم أن يجتهد في يوم عرفة قدر استطاعته، خاصة أن هذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء فيه، وأن يوم عرفة أكثر يوم يعتق الله الناس من دخول النار.وأضاف أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز عبر دفع أقساط منتظمة كل شهر، فهناك بنك الطعام ووزارة الأوقاف والصكوك، موضحا أن وزارة الأوقاف تستورد عجول حية من السودان يبلغ سعرها 4 آلاف جنيه وبذلك يصل قيمة الصك 1800 جنيه، وهذا من باب التيسير على المؤمنين.