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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق في مقتل إسلام سعد «شهيد الشهامة» بالدقهلية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:55 م
إسلام سعد
إسلام سعد
حسام محفوظ
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تستجوب النيابة العامة متهما مقرا بواقعة التعدي على المجني عليه إسلام سعد، اليوم الجمعة، في الواقعة المعرفة بـ"شهيد الشهامة بالدقهلية" وعثر على مقطع فيديو يظهر خلاله واقعة ارتكاب الجريمة، وتستكمل سائر التحقيقات.

تلقت النيابة العامة إخطارا بوصول المجني عليه إلى المستشفى مصابا بجرحين نافذين يسار صدره، فانتقلت لسؤاله ولكنه توفى قبل ذلك؛ فناظرت النيابة العامة جثمانه وتباينت ما به من إصابات، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان إصابته وكيفية حدوثها.

وسألت النيابة والد المجني عليه وعمه اللذين شهدا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وثلاثة متهمين لتعرضهم لشقيقته، ورغم عقد الصلح بينهم يومئذ إلا أن المتهمين تعدوا على المجني عليه في اليوم التالي محدثين إصابته التي أودت بحياته، ودل المجني عليه والده على من تعدى عليه قبيل وفاته.

وباستجواب المتهمين البالغين من العمر 16 سنة، اعترف أحدهم تشاجره ومتهم آخر مع المجني عليه في اليوم السابق على الواقعة لظن الأخير تعرضهما لشقيقته، ورغم عقد الصلح بينهم يومئذ، إلا أنه واثنين من المتهمين استوقفوا المجني عليه في اليوم التالي حال مروره بهم بالطريق العام لمعاتبته على ما جرى بينهم في اليوم السابق.

ونشبت مشاجرة بينهم ضرب خلالها أحد المتهمين المجني عليه بـ"جنزير" وخلال محاولة الأخير الدفاع عن نفسه بمفتاح دراجته الآلية، أشهر هو سلاحا أبيض "كتر" في وجه المجني عليه الذي اقترب منه فأصابه بالسلاح في صدره، وتعدى باقي المتهمين عليه بالضرب بأسلحة بيضاء.

وعثرت النيابة خلال معاينتها مسرح الحادث على كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المحال سجلت الحادث، وتحفظت عليها وتعكف على مشاهدتها ومواجهة المتهمين بها، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على إثر الشجار، وأرشد المتهم المقر بالواقعة عن أحد الأسلحة البيضاء "مطواة" مستخدمة بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة استكمالا للتحقيقات ضبط متهم هارب، وضبط باقي الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة بإرشاد المتهم المقر بها، واستدعاء شهود على الواقعة لسؤالهم.

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