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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان أصبحت أمرًا ملحًا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:54 م
الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية في لبنان
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أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفير رالف طراف، أن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان أصبحت أمرا مُلحا، مشددا على أن أولوية العمل في المرحلة الراهنة يجب أن تنصب على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة بناء الثقة في الدولة عبر إجراء إصلاحات تتسم بالثقة والمصداقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم الجمعة، لسفير الاتحاد الأوروبي، حيث جرى استعراض الأوضاع في لبنان وموقف الاتحاد من التطورات اللبنانية الراهنة.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني إن عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة وإنما ستشمل كل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، سيساعد في معرفة واقع المال العام، تمهيدا لوضع المعالجة المناسبة للأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن المفاوضات ستتواصل مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات، بعد تحديد الخسائر المالية وحجم الدين العام بشكل دقيق.

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