«الصحة»: لم نسجل حالة انتكاس واحدة للمتعافين من كورونا

أكد الدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية المشرفة علي بروتوكولات علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أنه لا توجد انتكاسة بين المرضى الذين تعافوا من الإصابة، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل حالة واحدة أصيبت بالفيروس مرة ثانية، من خلال متابعة اللجنة للحالات التى تعافت.وأضاف لـ "الدستور"، أنه ليس بالضرورة أن تكون إصابة المتعافى بإرتفاع في درجة حرارة الجسم أو بعض الأعراض التنفسية، دليلًا على انتكاسته مرة أخرى، وإنما يجب التأكد بإجراء التحاليل والفحوصات المعملية والأشعة وعلى رأسها PCR وCT التى تثبت إصابته، ويتم تحديد الإصابه من خلال طبيب متخصص أو اللجنة العلمية.وأشار إلى أن كافة المتعافين من كورونا تتكون لديهم مناعة ضد المرض قد تكون مؤقتة لأيام وأسابيع أو ممتدة لأكثر من ذلك، لافتًا إلى أن الدراسات لم تحدد مناعة الجسم من الإصابة بالفيروس للمرة الثانية، وسيتضح الأمر بشكل أكبر مع دخول فصل الشتاء.وحول ما أعلنه مدير مستشفى حميات دمنهورعن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، أكد "شوقى"، أن الطبيب لم يلجأ للجنة العلمية حتى الأن، للتحقق من إصابته بالفيروس من عدمه، حيث أنه إذا ثبت إصابته مرة أخرى فالحالة تستحق الدراسة والإهتمام، لافتا إلى أنه تم تسجيل حالات معدودة اصيبت مرة ثانية فى عدة دول منها الصين وروسيا، إلا إنه لم يتم تسجيل حالات مؤكدة في مصر حتى الأن.