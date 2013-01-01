دير أبو مقار يحيي الذكرى الثانية لرحيل الأنبا إبيفانيوس.. الأربعاء

يحيي دير أبو مقار بوادي النطرون، الأربعاء 29 يوليو، الذكرى الثانية لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل، وذلك من خلال إتمام صلوات القداس الإلهي بالدير.وأكدت مصادر كنسية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور "، أنه سيتم اقتصار صلوات ذكرى رحيل أسقف الدير على رهبان الدير فقط، فيما يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الذكرى السنوية الثانية لمقتل الأنبا إبيفانيوس، بمقر الدير.وشغل الأنبا إبيفانيوس منصب رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون بمصر؛ منذ عام 2013 حتى وجد مقتولا في 29 يوليو 2018.وكشفت التحقيقات أن القتيلين هما الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى؛ وقضت محكمة جنايات دمنهور في 24 أبريل 2019 بإعدامها بعد إحالة المحكمة أوراقهما إلى المفتي.وقضت محكمة النقض، الأربعاء 1 يوليو، بتأييد حكم الإعدام على وائل سعد تواضروس، وتخفيف الإعدام إلى المؤبد للراهب فلتاؤس المقارى، بعد إدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس.