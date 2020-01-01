ألفان و378 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل ألفين و378 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 262 ألفا و772 حالة.وذكرت الصحة السعودية- في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية- أنه تم تسجيل 2241 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 215 ألفا و731 حالة، بالاضافة إلى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ألفين و672 حالة.