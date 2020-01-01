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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مصر تتعرض لحملات إعلامية ممنهجة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:36 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشريف - إسلام نصير
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زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتهنئة الكاتب الصحفي كرم جبر، بمناسبة توليه رئاسة المجلس.

وخلال اللقاء، عرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية للمجلس، وأبرز الموضوعات التي سيعمل عليها المجلس خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الارتقاء بالذوق العام للمتابع المصري لجميع وسائل الإعلام، ونبذ التزييف الذي يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصعب أمين، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حرصت على تقديم التهنئة للكاتب الصحفي كرم جبر بمناسبة توليه رئاسة المجلس الأعلى للإعلام إدراكا منا لدور الإعلام الوطني في صناعة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري خاصة في ظل تحديات المرحلة التي يواجهها الجميع وحاجتنا إلى تضافر كافة الجهود خلف مصلحة الوطن وأولويات قضايا التنمية والإصلاح في مختلف المجالات.

وأكد أمين، فى تصريح خاص لـ "الدستور"، أن مصر تتعرض لحملات إعلامية ممنهجة من الخارج على قنوات الإعلام الإخواني بقطر وتركيا مليئة بالأكاذيب والشائعات إلى جانب ما تمارسه الجزيرة بصورة خاصة وهذا يدفعنا إلى دعم دور الإعلام الوطني في رد هذه الحملات وحماية أي مواطن من الوقوع ضحية لهذا الإعلام وما ينطوي عليه من أفكار وأغراض خبيثة.

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