انخفاض واردات الهند من النفط لأدنى مستوى في 9 سنوات

أظهرت بيانات من مصادر بالقطاع أن واردات الهند من النفط انخفضت في يونيو، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2011، إذ حدت شركات التكرير من المشتريات بسبب أعمال صيانة دورية وضعف الطلب على الوقود.وكشفت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، تلقت 3.2 مليون برميل يوميا من النفط في يونيو، بانخفاض 0.4 بالمئة مقارنة مع واردات مايو وبنحو 28.5 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام.وفي الشهر الماضي، لم تستورد الهند نفطا من فنزويلا للمرة الأولى منذ يونيو 2009 بحسب ما أظهرته البيانات.وتعتزم شركات تكرير من بينها مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، وريلاينس إندستريز، المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، وبهارات بتروليوم إغلاق وحدات لإجراء أعمال صيانة.