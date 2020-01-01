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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التأمين الصحي: أوتوبيس التوعية مستمر ببندر الأقصر حتى غد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:26 م
أوتوبيس التوعية بالأقصر
أوتوبيس التوعية بالأقصر
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، استمرار حملات التوعية بالمنظومة فى محافظة الأقصر من خلال أوتوبيس التوعية والتسجيل التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الاستعداد لبدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في مطلع الشهر القادم.

وأضافت منظومة التأمين الصحي الشامل أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هي بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، حيث أن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

و أوضحت أن أوتوبيس التوعية والتسجيل انطلق الثلاثاء الماضى في إدارة بندر الأقصر وسيستمر حتى غدًا السبت، يليها إدارة أرمنت يوم الأحد المقبل.

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