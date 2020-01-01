تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار مصر القديمة المنهار

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بتشكيل لجنة من الحي لفحص انهيار سقف غرفة على سيدة وابنيها فى عقار قديم مكون من 3 طوابق أدى إلى وفاتهم، وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار.كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفين فى انهيار عقار بأحد شوارع منطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال 3 جثث.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.