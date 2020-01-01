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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الفنان محمد عبد القدوس مرشدا سياحيا لـ حسين رياض

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:25 م
محمد عبد القدوس ونعمات
محمد عبد القدوس ونعمات كمال وحسين رياض
نضال ممدوح
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بتاريخ 26 إبريل عام 1926، نشرت مجلة المسرح٬ صورة تجمع الفنان محمد عبد القدوس وحسين رياض تتوسطهما المسرحية ذائعة الصيت وقتها نعمات كمال، أرفقت المجلة بالصورة قصة كتبها محمد عبد القدوس فنان المسرح الكبير وقتها ووالد الروائي إحسان عبد القدوس.

القصة كما نشرتها المجلة تصور "عبد القدوس" مرشدا سياحيا يشرح بالتفصيل والوقائع التاريخية (المتخيلة) قصة أطلال "بومبي" وهي مدينة رومانية طمرها بركان فيزوف عام 79 م حتى تم أكتشافها في القرن الثامن عشر.

يقول عبد القدوس في قصته:"الكونت عبد القدوس يلفت نظر زائريه إلي عظمة الآثار٬ ثم يقول بلهج العالم: وهذه الآثار الدارسة كانت يوما مقرا لمملكة عظيمة، وكان حاكمها مستبدا لا يقر له قرار..ثم يبتسم.

أنظر إلي هذا البرج الهائل٬ القائم وحده في الفضاء٬ يشير إلي البرج: وهذا البرج كان يسمي "برج النساء" لأن الملك كان يحبس فيه كل امرأة لا تخضع له ولا تستسلم٬ أليس هذا دليلا علي الاستبداد؟.

حسين رياض ينظر إلي الآثار نظرة الفاحص لعظمة البناء والمعجب بالفن والرسم ثم يقول: لكم هذا بديع لا بد أن أدرس هذا البرج ورسمه٬ وتفاصيل بنائه٬ فقد يفيدني يوما ما٬ لكم هذا بديع٬ إنظري يا نعمات.

الآنسة نعمات تمسح دموعها التي سالت من التأثر عند نظرها إلي البرج الذي كانت تسجن فيه النساء وتعذب: يا وعدي يا حسرة علي كده٬ الراجل دا كان جنسه إيه يا أخواتي؟

الكونت عبد القدوس: لا شك أنه كان قاسيا.
حسين رياض: وكان له ذوق خاص٬ وهذا الذوق كان حسنا في البناء إلي درجة تلوح آثارها في هذه البقية من الأطلال٬ تأملي جيدا يا نعمات هذه النوافذ وهذه المماشي والطرقات.

الكونت عبد القدوس: هذه الآثار أعتقد أن فيها كنزا خفيا لذلك أنا أبذل جهدي لإكتشاف مخبأ هذا الكنز ولا بد أن أصل إليه.

حسين رياض: في تلك الحالة يجب أن تتعهد بترميم هذه الآثار٬ وهو أنا الذي يقوم بهذا العمل.

الآنسة نعمات: لا يا حسين يجب أن تنهدم آثار القسوة هذه٬ أنني خائفة لنذهب من هنا. وينصرف الجميع.

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