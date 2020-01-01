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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:24 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
ندى حمدي
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اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، حركة التنقلات السنوية.

تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة تصعيد العميد أحمد الوتيدي ليتولى رئيس قطاع جنوب الجيزة وتولى العقيد مصطفى ياسين مدير الأموال العامة بالمديرية، العميد محمد مصطفي مدير العمليات، والعميد مصطفي فتحي لإدارة التموين.

كما تم نقل العميد خالد أبو العلا مديرا لقطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال، المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة أكتوبر، وتجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال الجيزة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع غرب الجيزة.

والعقيد محمد إمبابي لإدارة السيارات، وتصعيد العقيد محمد الصغير مفتشا لمباحث الهرم، والعقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر وثالث أكتوبر، ونقل الرائد مؤمن فرج رئيسا لمباحث إمبابة.

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