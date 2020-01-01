الاحتلال الإسرائيلي ينشر منظومة كاميرات في الضفة الغربية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة كاميرات وأجهزة تكنولوجية ومجسات أطلق عليها تسمية "حدود ذكية وفتاكة"، في جنوب الضفة الغربية ومدينة الخليل.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه المنظومة هي جزء من الخطة العسكرية المتعددة السنوات "تنوفا"، وهي إحدى أكثر المنظومات سرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.وقد بنيت هذه المنظومة، بحسب المصادر، "لتوفير رد متقدم للتحديات" في هذه المنطقة، خصوصا في البؤر الاستيطانية في الخليل والحرم الإبراهيمي.