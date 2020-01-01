إصابة 4 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بكفر قدوم

أصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان بمحافظة قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية.وأفاد مراد شتيوي، الناطق الإعلامي لإقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب آخران جراء وقوعهما أثناء مطاردة جنود الاحتلال لهما.وأضاف " شتيوي" أن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و"الاسفنجي"، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.