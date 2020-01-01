214 متعافيًا من كورونا في شمال سيناء

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في محافظة شمال سيناء إلى 214 متعافيًا، من أصل 352 حالة إصابة، إجمالي عدد المصابين منذ بدء الأزمة.وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء- في بيان لها- وصول عدد المتعافين إلى 214 شخصًا، ليتبقى 31 مريضًا بعزلهم المنزلي دون سحب عينات، و24 مريضًا ثبتت إيجابية إصابتهم، بمستشفيات العريش وبئر العبد.وأوضحت مديرية الصحة أن عدد المتوفين بالفيروس لم يتعد 17، والحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها 86 حالة، تم تقسيمها بين عزل المستشفيات والعزل المنزلي.وتواصل وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بمدينة العريش بشمال سيناء حملات تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية، التي تشهد ازدحامًا، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤسسات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.