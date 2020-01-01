تفاصيل ألبوم «1000 حياة» لـ أحمد نافع

أعلن المطرب أحمد نافع أنه بصدد التجهيز لطرح ألبومه الجديد "1000 حياة" بشكل نهائي وذلك في نهاية شهر يوليو الجاري تزامنا مع إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أنه يضم 12 أغنية مختلفة ومتنوعة على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.وأضاف "نافع" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم أسامة الشاعر، إسلام عماد الدين، أحمد علي موسى، وائل توفيق، حسيني، طارق توكل ومدين.ويذكر أن آخر أغانيه "ليلة في الغرام" التي تجاوزت نسبة مشاهدة 2 ونصف مليون على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأغنية "ولا اقدر" وتجاوزت 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.