حريق بمزرعة تربية مواشي في الغربية

نشب حريق هائل بإحدى المزارع الخاصة بتربية المواشي بمركز كفر الزيات.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بنشوب حريق بإحدى المزارع الخاصة بتربية المواشي بقرية ابيج بمركز كفر الزيات، ملك المواطن حسن رمضان الدبور، وانتقلت قوات المباحث والحماية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وليس هناك دليل على أن الحادث جنائي، وتم تحرير محضر بذلك، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.