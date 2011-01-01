في ذكراه.. «الفرسان الثلاثة» التي خلدت ألكسندر دوماس

الفرسانُ الثلاثةُ «آراميس وآتوس وبروتوس»، ثلاثة أسماء لأبطال خلدوا ذكر الروائي الفرنسي ألكسندر دوما٬ والذي تمر اليوم الذكري الــ 218 لميلاده.و الفرسان الثلاثة عنوان الرواية الأشهر لــ"دوما" عليها تربت أجيال كثيرة سواء في الشرق أو الغرب٬ بل في الأغلب لا يذكر روائي أو كاتب عربي أو أجنبي سيرة قراءاته الأولي، بدون أن تأتي "الفرسان الثلاثة" علي رأس قائمة كتبه المفضلة في سنوات التكوين الأولي.ولد ألكسندر دوما في مثل هذا اليوم من العام 1802، كان يُعرف أيضًا باسم ألكسندر دوما، ويُعد أحد أكثر الكُتّاب الفرنسيين شهرة على الإطلاق٬ وتُرجمت أعماله إلى 100 لغة تقريبًا.أما رواية الفرسان الثلاثة فقد نشرت لأول مرة في عام 1844 وحققت نجاحا كبيرا٬ فتلقفتها السينما لتخرج في صور علي الشاشة الزرقاء٬ وكان أول إنتاج سينمائي عن الرواية٬ في عام 1921 أخرجه فريد نيبلو وبطولة دوجلاس فيربانكس في دور دارتانيان.و تعددت إنتاجات رواية "الفرسان الثلاثة" سينمائيا كان آخرها "The Tree Musketeers"، من إنتاج عام 2011 أخرجه بول أندرسون بتقنية الـ "ثري دي" وقام بالبطولة: ميلا جوفوفيتش ولوجان ليرمان وأورلاندو بلوم.أما في السينما العربية فهناك أكثر من فيلم تناول الرواية نذكر منها الفيلم الذي قدمه المخرج "توجو مزراحي" عام 1941 ويحمل نفس اسم الرواية "الفرسان الثلاثة" كتب سيناريو وحوار الفيلم بمشاركة "مزراحي" بديع خيري، وقام ببطولته كل من: فوزي الجزايرلي٬ عقيلة راتب٬ إحسان الجزايرلي٬ فردوس محمد٬ محمد الديب٬ حسين المليجي٬ بشارة واكيم٬ فؤاد شفيق٬ أحمد الحداد٬ حسن صالح٬ وحسن راشد.كما قدم نجم الكوميديا إسماعيل ياسين في العام 1961 إنتاجا جديدا لرواية الفرسان الثلاثة وبنفس الأسم٬ من إخراج فطين عبد الوهاب وكتب السيناريو والحوار أبو السعود الإبياري٬ وشارك إسماعيل ياسين البطولة كل من: محمود المليجي٬ عبد السلام النابلسي٬ محمود عزمي٬ رجاء الجداوي٬ عبد المنعم إسماعيل٬ أنور محمد٬ نجمة إبراهيم٬ فوزية إبراهيم٬ محمد صبيح٬ أحمد ثروت٬ عبد الغني النجدي٬ سامية رشدي٬ وبدر نوفل.