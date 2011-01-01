رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكراه.. «الفرسان الثلاثة» التي خلدت ألكسندر دوماس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:37 م
الفرسان الثلاثة
الفرسان الثلاثة
نضال ممدوح
طباعة
الفرسانُ الثلاثةُ «آراميس وآتوس وبروتوس»، ثلاثة أسماء لأبطال خلدوا ذكر الروائي الفرنسي ألكسندر دوما٬ والذي تمر اليوم الذكري الــ 218 لميلاده.

و الفرسان الثلاثة عنوان الرواية الأشهر لــ"دوما" عليها تربت أجيال كثيرة سواء في الشرق أو الغرب٬ بل في الأغلب لا يذكر روائي أو كاتب عربي أو أجنبي سيرة قراءاته الأولي، بدون أن تأتي "الفرسان الثلاثة" علي رأس قائمة كتبه المفضلة في سنوات التكوين الأولي.

ولد ألكسندر دوما في مثل هذا اليوم من العام 1802، كان يُعرف أيضًا باسم ألكسندر دوما، ويُعد أحد أكثر الكُتّاب الفرنسيين شهرة على الإطلاق٬ وتُرجمت أعماله إلى 100 لغة تقريبًا.

أما رواية الفرسان الثلاثة فقد نشرت لأول مرة في عام 1844 وحققت نجاحا كبيرا٬ فتلقفتها السينما لتخرج في صور علي الشاشة الزرقاء٬ وكان أول إنتاج سينمائي عن الرواية٬ في عام 1921 أخرجه فريد نيبلو وبطولة دوجلاس فيربانكس في دور دارتانيان.

و تعددت إنتاجات رواية "الفرسان الثلاثة" سينمائيا كان آخرها "The Tree Musketeers"، من إنتاج عام 2011 أخرجه بول أندرسون بتقنية الـ "ثري دي" وقام بالبطولة: ميلا جوفوفيتش ولوجان ليرمان وأورلاندو بلوم.

أما في السينما العربية فهناك أكثر من فيلم تناول الرواية نذكر منها الفيلم الذي قدمه المخرج "توجو مزراحي" عام 1941 ويحمل نفس اسم الرواية "الفرسان الثلاثة" كتب سيناريو وحوار الفيلم بمشاركة "مزراحي" بديع خيري، وقام ببطولته كل من: فوزي الجزايرلي٬ عقيلة راتب٬ إحسان الجزايرلي٬ فردوس محمد٬ محمد الديب٬ حسين المليجي٬ بشارة واكيم٬ فؤاد شفيق٬ أحمد الحداد٬ حسن صالح٬ وحسن راشد.

كما قدم نجم الكوميديا إسماعيل ياسين في العام 1961 إنتاجا جديدا لرواية الفرسان الثلاثة وبنفس الأسم٬ من إخراج فطين عبد الوهاب وكتب السيناريو والحوار أبو السعود الإبياري٬ وشارك إسماعيل ياسين البطولة كل من: محمود المليجي٬ عبد السلام النابلسي٬ محمود عزمي٬ رجاء الجداوي٬ عبد المنعم إسماعيل٬ أنور محمد٬ نجمة إبراهيم٬ فوزية إبراهيم٬ محمد صبيح٬ أحمد ثروت٬ عبد الغني النجدي٬ سامية رشدي٬ وبدر نوفل.
الفرسان الثلاثة
الفرسان الثلاثة
الفرسان الثلاثة
الفرسان الثلاثة
الفرسان الثلاثة
الفرسان الثلاثة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

طقس السبت مائل للحرارة.. العظمى فى القاهرة 35

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

الأنبا نيقولا: ندعو الكنائس لصلاة أنشودة العذراء

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. «الفرسان الثلاثة» التي خلدت ألكسندر دوماس

عرض «أترك أنفي من فضلك» على مسرح ساحة الهناجر.. الأحد

ندوة عن «العقل بين الفلسفة والدين» بمتحف دنشواي.. 25 أغسطس

«اختر كُلِّيتك».. مؤتمر لطلاب الثانوية بمكتبة الإسكندرية