عرض «أترك أنفي من فضلك» على مسرح ساحة الهناجر.. الأحد

يُعرض يومي الأحد والإثنين ٢٦ و٢٧ يوليو الجاري، مسرحية "اترك أنفى من فضلك" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال."اترك أنفي من فضلك" عن مسرحيات الأنوف المتصارعة في بلاد العجايب، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في الثامنة من مساء يوم الخميس ٦ أغسطس المقبل، ولمدة ١٣ ليلة عرض، بقاعة الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون.العرض من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، بطولة "رامي الطمباري، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة".ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبدالصبور، مساعد مخرج هاجر سلامة ومحمد عاطف، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام.ويحرص القطاع على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.