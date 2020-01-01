رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض «أترك أنفي من فضلك» على مسرح ساحة الهناجر.. الأحد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:34 م
أترك أنفي من فضلك
أترك أنفي من فضلك
جمال عاشور
طباعة
يُعرض يومي الأحد والإثنين ٢٦ و٢٧ يوليو الجاري، مسرحية "اترك أنفى من فضلك" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

"اترك أنفي من فضلك" عن مسرحيات الأنوف المتصارعة في بلاد العجايب، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في الثامنة من مساء يوم الخميس ٦ أغسطس المقبل، ولمدة ١٣ ليلة عرض، بقاعة الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون.

العرض من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، بطولة "رامي الطمباري، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة".

ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبدالصبور، مساعد مخرج هاجر سلامة ومحمد عاطف، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام.

ويحرص القطاع على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.

موضوعات متعلقة

قذفهم البحر.. انتشال كامل ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية

للمصريين بالخارج.. طريقة التصويت فى انتخابات «الشيوخ» (فيديو)

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. «الفرسان الثلاثة» التي خلدت ألكسندر دوماس

عرض «أترك أنفي من فضلك» على مسرح ساحة الهناجر.. الأحد

ندوة عن «العقل بين الفلسفة والدين» بمتحف دنشواي.. 25 أغسطس

«اختر كُلِّيتك».. مؤتمر لطلاب الثانوية بمكتبة الإسكندرية