خبير: ثورة 23 يوليو وطدت العلاقة بين الشعب المصري وجيشه (فيديو)

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية جامعة السويس، أن ثورة 23 يوليو وطدت العلاقة بين الشعب والجيش بعلاقة مستحيل أن تنكسر، لافتًا إلى أنها تشبه إلى حد كبير الثورة العرابية في انحيازها للشعب.وأضاف "سلامة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة المصرية الأولى، اليوم الجمعة، أن ثورة 23 يوليو حملت أهدافًا نبيلة، موضحًا أن كل حدث من الطبيعي أن يكون له خصوم، ولكن غير مقبول أن يكون الهجوم من شباب لم يقرأ أو يعي أو يدرك طبيعة هذه الثورة.وتابع: "لتقييم شيء أو حدث ما، فيجب استحضار كل الظروف المحيطة"، متناولا أبرز رسائل الرئيس السيسي في ذكرى احتفالات ثورة يوليو، قائلًا: "إنه أكد على استمرار أهداف الدولة المصرية وما حدث من حراك شعبي للحفاظ على الدولة المصرية، وإقامة جيش قوي، وهذا ما تحقق حاليًا أو في الماضي".