«التموين» تطرح 6 أنواع من اللحوم الحية والطازجة والمجمدة

أكد تقرير حكومي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح 6 أنواع من اللحوم، منها 3 أنواع طازجة وهي اللحوم السودانية والبرازيلي والضاني ونوعين من اللحوم المجمدة ونوع واحد من اللحوم الحية وهي الخراف في الشودار التابعة المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة.وأكد التقرير، أنه يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر ثابت ٨٥ جنيها للكيلو والبرازيلي الطازج بسعر ١١٠جنيهات واللحوم الضاني المبرد بسعر ٩٠ جنيها في فروع التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة أسوة بنفس أسعار الشركات المجمعات والعامة لتجارة الجملة كأسعار موحدة بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والخراف الحية بـ٥٨جنيها.وقال إنه يتم طرح لحوم البرازيلي المجمد، أصناف كباب الحلة بسعر ٦٨جنيها للكيلو والدواجن المجمدة والمفروم بـ٧٠جنيها والدواجن بسعر ٣٧ جنيها.وأوضح أنه مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، هناك زيادة الإقبال على لحوم الأضاحي الحية وشرائها من المنافذ المخصصة في الشوادر وفروع الهايبر ماركت، لتطبيق سنة الأضحية طبقا للشريعة الإسلامية.