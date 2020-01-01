تنفيذ أعمال صيانة بالمدن الجامعية بسوهاج بـ 9 مليون جنيه

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، أعمال الصيانة بمباني المدن الجامعية للطالبات، حيث تابع مبنى "هـ"، والذي يتكون من 4 طوابق ودور ارضي ويسع لأكثر من 700 طالبة.وشدد رئيس جامعة سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في الوقت المتفق عليه، مشيرا إلى أن صيانة المبنى تشمل الترميم الشامل لأرضياته وجدرانه، الصرف الصحي، خطوط الكهرباء، والدهانات، وغيرها، وموعد استلامه خلال 12 شهر بتكلفة ما يقرب من 9 مليون جنيه، لافتا عن دخول مبنى "و" الصيانة في أقرب وقت أيضا.وأوضح "عزيز"، أن تلك الصيانة جزء من خطة الجامعة للارتقاء بمدنها الجامعية، حرصا منها على إقامة كريمة لأبنائها وبناتها من الطلبة والطالبات، لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.