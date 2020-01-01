غدًا.. ندوة لمناقشة تأثير الإعلام على صحة المجتمع النفسية

تعقد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان غدًا السبت، ندوة إليكترونية للصحفيين والإعلاميين، والتي سيقدمها فريق المبادرة الوطنية للصحة النفسية تحت شعار "صحتك النفسية هتساعد في الأزمة دي"، وتناقش الندوة تأثير الإعلام على صحة المجتمع النفسية، وكيفية اهتمام العاملين بمجال الإعلام والصحافة بصحتهم النفسية خلال ممارسة مهامهم اليومية.كما ستناقش دور الإعلام في تغيير نظرة المجتمع تجاه المريض النفسي وضرورة اتباع الإرشادات اللازمة لحماية المرضى.تضم الندوة الإلكترونية العديد من المنظمات والهيئات الدولية منها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منظمة الهلال الأحمر، هيئة إنقاذ الطفولة، منظمة أطباء العالم، هيئة تيرديزوم.يقدم الكلمة الافتتاحية الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويعرض الدكتور محمد على أخصائي الطب النفسي الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان مقدمة عن الصحة النفسية، ويستعرض محمود ثروت مسؤول قسم الصحة والرعاية بالهلال الأحمر المصرى دور الإعلام والمجتمع.وتناقش صفا المرسى أخصائية نفسية بهيئة تيردى زوم التعامل مع القلق الناجم من تأثير الأخبار السلبية، ويناقش سامح هندي اخصائي الطب النفسي مستشار الصحة النفسية والدعم النفسي بهيئة إنقاذ الطفولة تأثير الإعلام في المرض النفسي، وتناقش الدكتورة رضوى العطار اخصائية الصحة النفسية بمنظمة أطباء العالم تأثير الإعلام على صورة المريض النفسي وكورونا في المجتمع.وكانت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أكدت في حوارها لـ "الدستور" الشهر الماضي، أن فئة الصحفيين والإعلاميين ضمن خطة الأمانة للدعم النفسى خلال جائحة الكورونا، وأعلنت وقتها عن اعتزام الأمانة تقديم دعم نفسي للصحفيين والإعلاميين المنوطين بتغطية أخبار كورونا والتي تسبب لهم فزعًا إلى جانب الضغوط التى يتعرضون لها نتيجة لطبيعة العمل ومتابعة أخبار الكورونا على مدار الساعة.