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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات أوروبية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:22 م
النفط في ليبيا
النفط في ليبيا
أ ش أ
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شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة خفض التصعيد بشأن سرت والجفرة في ليبيا، متحدثًا عن الأولويات في الأزمة الليبية.

وأكد بوريل، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الأولويات المشتركة حاليا للأوروبيين والليبيين تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي واستئناف عاجل لإنتاج النفط"، حسبما أوردت صحيفة (سيبروس ميل) القبرصية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كانا قد استضافا أمس الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، الاجتماع الرابع للجنة المتابعة لمؤتمر برلين، تم فيه التركيز على ضرورة خفض التصعيد، واستئناف إنتاج النفط، والعودة إلى مفاوضات سياسية تحت مظلة المنظمة الأممية.

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