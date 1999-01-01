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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ندوة عن «العقل بين الفلسفة والدين» بمتحف دنشواي.. 25 أغسطس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:16 م
متحف دنشواي
متحف دنشواي
جمال عاشور
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يعقد متحف دنشواي ندوة بعنوان قيمة العقل بين الفلسفة والدين، بمشاركة مجموعة من المفكرين والمتخصصين، في 25 اغسطس المقبل.

و متحف دنشواي متحف مصري بقرية دنشواي بمحافظة المنوفية، تم بناؤه تخليدا وتكريما لشهداء حادثة دنشواي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1906، وتم إنشاء المتحف عام 1963 على الأرض نفسها التي شهدت وقائع حادثة دنشواي وتمت فيها محاكمة الفلاحين المصريين، ثم أعيد بناء المتحف ليصبح متحفًا ضخمًا ومؤسسة ثقافية فنية تاريخية وتم إعادة افتتاحه رسميا في 1 يوليو 1999 لتخليد دور هذه الحادثة الوطنية، وقد صمم المتحف على يد المهندس هاني المنياوي.

ويمتاز المتحف بالتصميم التتابعي الحلزوني للطوابق كي يستطيع الزائر منذ دخوله، أن يتعرف على قصة حادثة دنشواى منذ دخول الضباط الإنجليز القرية وحتى نهاية الحادثة.

ويحتوي على بعض التماثيل التي توضح ملابس أحد الفلاحين، وملابس أحد الوزراء، وجندي بريطاني، ونموذج مصغر للقرية يعرض أبراج الحمام والساقية. ثم لوحة تعرض العملة المصرية الموجودة في فترة الحادثة، ولوحة أخرى للورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر، ولوحة للزعيم مصطفى كامل، ولوحة لهيئة المحكمة وهم بطرس غالى باشا واثنان من القضاء الإنجليز، ثم تمثال للشيخ حسن محفوظ شيخ القرية بجوار المشنقة، وهو أول من نفذ فيه حكم الإعدام في الحادثة.

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