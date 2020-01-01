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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تهديد بالرسوب.. «التعليم» تحذر طلاب الدبلومات قبل انطلاق الامتحانات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:14 م
نورهان عبدالرحمن
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شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع طلاب الدبلومات الفنية، بعدم حمل الهاتف المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحانات، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل الهاتف أثناء الامتحان.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية غدًا السبت، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام 2987 لجنة.

كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوًا.

ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644 مقررًا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل موعد الامتحان.

وشددت الوزارة على التأكيد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامات، وواقي بلاستيك للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل.

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