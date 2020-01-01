كورونا حول العالم.. حالات الإصابة تقترب من 15.5 مليون

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 15.5 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة.وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بلغت الإصابات 15 مليونا و512 ألفا و282 حالة، حتى الساعة 0717 بتوقيت جرينتش اليوم.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألفا و425.