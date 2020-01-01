جلسة لبرلمان تونس لسحب الثقة من «الغنوشي» اليوم

يبدأ مجلس النواب التونسي، مساء اليوم الجمعة، إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ومن المقرر تحديد موعد لجلسة برلمانية عامة للتصويت.يأتي هذا بعد تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة بعد انسحاب الكتلة الديمقراطية احتجاجا على ما وصفته بالتحايل من قبل حركة النهضة.وأعلن ممثل الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي، في وقت سابق، انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.وكشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي يؤكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ موجودة ضمن برنامج اجتماع المكتب، حسبما أفادت سكاي نيوز.