1145 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 73791 حالة.وأشارت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- إلى تسجيل 4 حالات وفاة مصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 359 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 53007 حالات.وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3138.