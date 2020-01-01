تحديد هوية ثاني ضحايا «إخواني الشروق».. اعتدى عليه جنسيًا

حددت نيابة الشروق وبدر، اليوم الجمعة، هوية الطفل الثانى المعتدى عليه من قبل إخوانى بمدينة الشروق، بعد أن اعتدى على طفل جاره.وكشفت التحقيقات أن الطفل الذى ظهر فى الفيديو ويقوم الإخوانى بالاعتداء عليه جنسيا أنه طفل فى عمر العشر سنوات كان يسكن برفقة والدته وعمل لدى المتهم لبضعة أيام فقط وفور تعدى المتهم عليه اصطحبته والدته وتركوا مدينة الشروق نهائيا.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من والد طفل يتهم صاحب محل بالاعتداء على نجله، وتم ضبط المتهم، وعثر معه على هاتف محمول به مقطع فيديو لواقعة الاعتداء جنسيا على الطفل الآخر المشار إليه، وبفحص المتهم جنائيا تبين سابقة اتهامه في الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.واعترف بارتكاب الواقعتين على حدة، وأقر بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.