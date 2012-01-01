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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

يسرى عبيد يكتب : خطوط مصر الحمراء فى ليبيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:03 م
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حصلت مصر على جميع التفويضات للغطاء الشرعى لدخول ليبيا.. قضى الأمر وأصبح التدخل العسكرى المصرى مسألة وقت - حرب مصر ضد التدخل التركى فى ليبيا أصبحت لا مفر منها - واعتقادى أن خط سرت الجفرة لن يكون الخط الأحمر المصرى الوحيد، فهناك خطوط مصرية حمراء كثيرة فى ليبيا وضعتها مصر وأبلغت بها اللاعبين الفاعلين فى الأزمة الليبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا.. على رأس هذه الخطوط وجود المرتزقة والإرهابيين على الأراضى الليبية حتى لو فى الغرب لأنهم لو توافرت لهم البيئة الخصبة من أرض واسعة ومعسكرات للتدريب وأسلحة تتدفق عليهم من رعاة الإرهاب تركيا وقطر ورواتب دولارية تدفع لهم من الراعى القطرى. إذا توافرت هذه العوامل لأى جماعات ومرتزقة إرهابيين فى أى مكان بالعالم فسوف تكون قنابل موقوتة لأى جغرافية قريبة منها وبالتالى وجود الآلاف من هؤلاء فى الغرب الليبى غير مقبول من مصر بكل تأكيد وربما تتخذ مصر إجراءً عسكرياً ضد هؤلاء إذا لم تنجح الأطراف الفاعلة فى التأثير على الموقف التركى وإخراج الإرهابيين من ليبيا.
الخط الأحمر الآخر الذى أعلنته مصر وفق مصادر هو رفضها إقامة قواعد أجنبية فى ليبيا سواء فى شرقها أو غربها والإشارة هنا بالتأكيد نحو محاولات تركيا إقامة قاعدة عسكرية جوية فى قاعدة الوطية التى استعادتها تركيا من قوات الجيش الليبى، وما استهداف منظومة الدفاع الجوى التركية فى هذه القاعدة إلا مؤشر وكارت أحمر فى وجه أردوغان برفض إقامة قاعدة تركية هناك.
ولا أستبعد أن تقوم مصر بشن ضربات عسكرية ضد مصراتة التى تعتبر غرفة عمليات الأتراك الرئيسية نظراً لوجود ميناء حربى بها وأنها قريبة من جبهة سرت وبالتالى استهداف مصراتة والقوات التركية والمرتزقة فيها ليس مستبعداً.
الخط الأحمر الأخير الذى وضعته مصر هو الوجود التركى الدائم فى ليبيا، لأن تركيا هى السبب الرئيسى فيما آلت إليه الأوضاع فى ليبيا لأنها منعت الجيش الليبى من توحيد ليبيا وتطهيرها من الميليشيات التى تسيطر على العاصمة.. وذلك بسبب دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا وتعتبر تركيا ليبيا الحصن الأخير للجماعة الإرهابية فى شمال إفريقيا والمنطقة بعد هزيمتها فى مصر على يد الجيش المصرى وهزيمتها فى سوريا على يد التدخل الروسى فى سوريا.. من ضمن خطوط مصر الحمراء أيضا أن تتحكم جماعة الإخوان في صنع القرار الليبي برعاية تركية.. لأنها ستجعل ليبيا مستقرا لكل الجماعات المناهضة لمصر وستحكم تركيا ليبيا بواسطة الإخوان مثلما تفعل في قطر الآن.. وستصبح مصدر تهتديد لأمننا القومي على طول الخط.
مصر تعلم تماماً أن هدف أردوغان بالأساس ليس ليبيا ولكن مصر.. وأردوغان يستخدم ليبيا لمحاصرة ليبيا من الغرب عن طريق الجماعات الإرهابية وهو نفس السيناريو الذى فعله الشيطان أردوغان فى سيناء أثناء حكم جماعة الإخوان 2012، وبالتالى مصر تعى تماماً هذا الأمر ولذلك وضعت خطوطها الحمراء سواء فى السر أو العلن أمام الجميع وأنها لن تتراجع عن حماية أمنها القومى وأمن ليبيا الشقيقة، بكل السبل، وذلك ليس اختياراً ولكنه واقع فرض علين.. إذن كتب علينا القتال وهو كره لنا وإنا لمنتصرون لأننا على الحق المبين.

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