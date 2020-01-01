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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تبحث تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة عبر الفيديو كونفرانس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:01 م
اجتماع تطوير مسار
اجتماع تطوير مسار العائلة المقدسة
محمد أبوشادي
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شارك عثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي ومدير إدارة السياحة بالديوان العام لمحافظة أسيوط، بناء على تكليفات اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة؛ في اجتماع مناقشة ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية عن طريق استخدام التقنية الحديثة وبرنامج تطبيق "‪zoom‬" على الهاتف المحمول والإنترنت.

وذلك في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات، ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

جاء ذلك برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية، وبحضور السفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والمهندس عادل الجندي المسؤول عن ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة ونواب وسكرتارية عموم عدد من المحافظات. 

وتم خلال الاجتماع عرض تعريفي لجهود محافظة أسيوط في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة الماضية وخطة المحافظة لتنفيذ المرحلة التالية من إنشاء لـ 4 بوابات للأديرة (الدير المحرق بالقوصية، دير العذراء بدرنكة) وتطوير البوابة الخامسة وعمل 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة واعطاء نبذة مختصرة للسائح في الأديرة على اللوحات المعلوماتية بالإضافة إلى الاستماع لشرح خطة باقي المحافظات، فضلًا عن شرح وكلمات للسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، بالاضافة إلى مناقشات عامة عن المشروع ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خطط العمل بكل محافظة من المحافظات المشاركة.

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