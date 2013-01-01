عبد الرحيم طايع يكتب : مصر والعداوة التركية الإثيوبية

أتى أردوغان إلى ليبيا بالمرتزقة والميليشيات الدموية وأطنان الأسلحة والإرهابيين الذين يعتبرهم أعوانا في الحق ولا يعتبرهم متشددين في الدين.. أتى لسببين لا ثالث لهما: الاستيلاء على مصادر الطاقة في أغنى دول الشمال الإفريقي، والسبب الثاني العميق إحداث توترات سياسية وأمنية في مصر التي بينها وبين ليبيا شريط غربي حدودي طويل، والمعنى أن الوجود التركي العسكري في ليبيا هو تحرش صريح بمصر ومحاولة لهزِّها بالسيطرة على محور "سرت- الجفرة" بالذات؛ لأنه استراتيجي ويساوي نصف ليبيا بما يهدِّد مصر تهديدا مباشرا كبيرا. مصر التي هي، في عين الرجل التركي الجشع المتآمر، رافضة للتبعية وعصية في معاملتها؛ فقد رفضت السلطان العثماني من قبل وفضحت أكاذيب الأستانة في رعايتها وحمايتها.

يعود الأمر إلى عام 1805، قبيل تولي محمد علي حكم مصر، إذ شعرت الأمة المصرية حينذاك بضرورة التخلص من رقابة السلطان العثماني وتسلطه وتفريغه لها من ثرواتها، بما في ذلك ثروتها البشرية، وعزلها عن حضارتها الخاصة العريقة.. خرج المصريون على الحاكم العثماني، وأتى محمد علي، ومع رحيله في عام 1848 كانت مصر مختلفة تماما؛ تتمتع بالاستقلال في سياساتها، ولها جيش، وفيها صناعة قوية، ولديها منظومات اقتصادية وتعليمية وصحية، وتملك طموحاتها إلى بلوغ الأفضل.

كان الأمة المصرية حينذاك ما زالت خاضعة للهيمنة العثمانية، لكن بصورة محدودة، فلا يستطيع العثمانيون إنفاذ أمر من الأمور فيها إلا بعد أخذ ورد، وبعد تدخل الأوروبيين الكبار لصالحهم.. هكذا إلى أن زال ذلك كله.. وتخلصت مصر كليا من نطاقهم البائس، كما تخلص غيرها، لكن العثمانيين ظلوا آملين أن تعود أمجادهم الغابرة، ورافضين أن تكون القاهرة كإسطنبول، وقد كانت أعظم شأنا وأبلغ أثرا.

أما في السنوات الأخيرة، فمشهور انحياز الجانب التركي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة التي كان يمكن أن تحقق حلمه التوسعي باستعادة خلافته الإسلامية السالفة، ومصر كانت إحدى ولاياتها، لكنه الحلم الذي اعترضه عام 2013 بخروج شعبي هائل على حكم الإخوان في مصر، وبدعم الجيش المصري ومساندته؛ كانت الضربة وقتها في مقتل فأهاجت الجالسين على الكراسي الكبيرة في بلاد الأتراك، وفضحت عداءهم السافر لمصر، وأمانيهم في انسحاقها تحتهم مجددا.. لذا فور وجود الفرصة جاؤوا إلى الباب الليبي اللصيق بمصر، جاؤوا لنهب ليبيا، ومن ضمن ذلك حجز مصر عن النفط والغاز المتوفرين بليبيا، وسدُّ الطرق التجارية في وجهها، لو استطاعوا، لأن ليبيا متاخمة لطرق تجارية مهمة، وجاؤوا لتكون فتنتهم أدنى إلى آذان المصريين؛ فالباغي التركي، المنحاز إلى حكومة الوفاق بطرابلس، يحارب جيش ليبيا الوطني بالوكالة عن أطراف خارجية متنازعة، جذبت ظِلَالَها إلى الصحراء الغنية المصالحُ، وإحراز أهدافه الشريرة أهم شيء عنده.

في إثيوبيا يستعدون لملء سد النهضة بالمياه، وهو الفعل الذي وراءه ما وراءه من قصدية تشتيت مصر بإخافتها من نقص المياه وربما الضغط عليها بلعبة المياه الخطرة للحصول على مكاسب مستحيلة، مكاسب لا تطلبها إثيوبيا لنفسها فليست تريد أكثر من التنمية، لكن تريدها الدول التي تحرك الكيان الإثيوبي من وراء ستار، ولا ريب في أن من بينها قطرا.

عداوة إثيوبيا لمصر كتركيا إذن، وقد قالت لها مصر بصوتٍ عالٍ: لسنا ضد حقك في التنمية، لكننا نستغرب وقوفك ضد حقنا في الحياة، والتجأت رسميا إلى مجلس الأمن، على خلفية تعنت الطرف الإثيوبي وإصراره العجيب على حرمانها وحرمان السودان أيضا من حصتهما الكافية من مياه النيل.. وما زالت مصر بدائرة الحل الدولي السلمي، وإثيوبيا معاندة، لكن مصر ألمحت، بقوة، إلى قدرتها على حسم الخلاف سريعا إذا استمرت إثيوبيا في صلفها ولا مبالاتها..

في الوقت الذي بدا فيه أن مصر تتعرض لمحاصرةٍ مّا، عربية وإفريقية، أعني من جهة ليبيا العربية وإثيوبيا الإفريقية، حدث أن إسرائيل أعلنت تطلعها إلى ضم غور الأردن بضمانات أمريكية مطمئنة؛ وهو الإجراء الذي لو تمَّ فعليًّا فستترتب عليه قلاقل شديدة في المنطقة لها تأثيراتها على بلدنا العزيز.. ومن عجيب جريان ذلك كله في وقت واحد، بينما "مناضلو السوشيال ميديا" من المثقفين المصريين المتناحرين لأسباب تافهة تائهون في أودية أخرى، ما أبعدها عن نصرة بلدهم في معاركه المصيرية!