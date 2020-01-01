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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 111 ألف طن سلع وبضائع بميناء الإسكندرية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:51 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الجمعة.

وأضاف: "حيث تواجد بالميناء 60 سفينة، ووصلت 8 سفن، وغادرت 13 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 22 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن على متنهما 130 ألف طن صويا وخشب وفحم جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 17 سفينة، وتم دخول وخروج 6100 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 91 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 20 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 998 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 839 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع.

ووجه أيضًا ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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