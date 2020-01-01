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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:51 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
أحمد أبو المحاسن
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكدا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

كما أكد على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

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