حبس صاحب شركة 4 أيام لحيازته 8550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب
الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:49 م
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحبس مالك شركة بدون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتى - ماسحة كحولية" مجهولة المصدر.
وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة بدون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته 8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة بدون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته 8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.