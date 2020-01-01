حبس صاحب شركة 4 أيام لحيازته 8550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحبس مالك شركة بدون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتى - ماسحة كحولية" مجهولة المصدر.وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة بدون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته 8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.