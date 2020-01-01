رفع 12 طن مخلفات وقمامة من ترعة الملاح بأسيوط

أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بصفة دورية ويومية من الطرق،والميادين العامة، وضفاف الترع، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم والقضاء نهائيًا على أكوام وتجمعات القمامة.و كانت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة أسيوط قد شنت حملة بالاستعانة بمعدات وحدة الانقاذ السريع لرفع مخلفات وتجمعات القمامة على جانبي ترعة الملاح، بجوار كوبري الشادر بواسطة "الجليدارات،واللوادر، والقلابات "التابعة للوحدة، وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تقوم بها لرفع نواتج تطهير ومخلفات الترع بنطاق المحافظة.وأوضح محمد بشير، رئيس حي غرب، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة للقضاء على تجمعات وأكوام القمامة على ضفتي ترعة الملاح بجوار كوبري الشادر، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية ومعدات وحدة الانقاذ السريع حيث استهدفت الحملة رفع نواتج التطهير وتم رفع ما يقرب من 12 طن مخلفات، كما تم عمل مسح "بالجليدر" على جانبي الترعة لإزالة العوائق ونواتج التطهير، وذلك تحت إشراف نواب ومساعدي الحي، مشيرًا إلى استمرار الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتوفير بيئة نظيفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.