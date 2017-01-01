رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

60 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:49 م
كورونا في أفغانستان
كورونا في أفغانستان
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 35 ألفا و988 حالة، وذلك عقب تسجيل 60 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1225 حالة، وذلك عقب تسجيل 14 حالة وفاة جديدة في العاصمة كابول وإقليم هلمند.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفا و573 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

«التعليم»: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية قبل العيد.. ونسبة النجاح مُبشرة

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

طقس السبت مائل للحرارة.. العظمى فى القاهرة 35

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمير هاري وزوجته يقيمان دعوى لحماية خصوصية ابنهما

هل يمكن التعرف على مشاكل القلب من الساق؟

80 % من الألمان اعتادوا ارتداء الكمامة كنمط حياة

خبراء يطورون لقاحا ضد كورونا يعمل في التجويف الأنفي

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

فهد اليحيا في ضيافة منصة الفن المعاصر غدا

«جنة الشياطين.. بين الرواية والفيلم» ندوة «أونلاين» الأحد

بـ4000 كتاب.. «التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

برنامج نشاط المتاحف التشكيلية خلال أغسطس وسبتمبر