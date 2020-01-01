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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تدعو واشنطن للتخلي عن عقلية «الحرب الباردة»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:47 م
وانغ وين بين
وانغ وين بين
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شجبت الصين، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي هاجم فيها بكين ونظامها السياسي والحزب الشيوعي الحاكم والسياسة الخارجية للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن تصريحات بومبيو تشوه الحقائق، ومليئة بالتحيز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة، وإن الصين تشجب وتعارض هذه التصريحات، وقدمت احتجاجا للجانب الأمريكي بشأنها.

وحث "بين" الولايات المتحدة الأمريكية على التخلي عما وصفه بـ"التحيز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة".

وحول التقارير الإعلامية التي ربطت بين إطلاق الصين مهمتها إلى المريخ ومحاولة تحدي ريادة أمريكا في الفضاء، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية صحة هذه التقارير، مؤكدا أن الصين تستهدف من خلال هذه المهمة العمل على خدمة الحياة البشرية وتعزيز التنمية المستدامة للحضارة البشرية.

وبالنسبة لقرار الصين اليوم بإغلاق القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو وعما يتم تداوله بأن الخارجية الصينية أمهلت القنصلية 3 أيام للإغلاق، قال "بين" إن الوزارة أبلغت صباح اليوم السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على تشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو، كما وضعت الوزارة اشتراطات محددة بشأن وقف جميع العمليات والفعاليات التي تقوم بها القنصلية العامة.

وأشار إلى أن الإجراء الذي اتخذته الصين هو رد مشروع وضروري على العمل غير المبرر الذي قامت به الولايات المتحدة، محملا الولايات المتحدة مسئولية ما آلت إليه الأمور.

وحث بين الولايات المتحدة مجددا على "التراجع فورا عن قرارها الخاطئ وتهيئة الظروف المواتية لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها".

وقال: "إن بعض الأفراد العاملين في القنصلية الأمريكية في تشنغدو ضالعون في أنشطة تتدخل في شئون الصين الداخلية، وتم تقديم عدة احتجاجات للجانب الأمريكي بشأنها"، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي يعلم جيدا بشأن هذه الأنشطة.

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