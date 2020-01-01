الأمن يضبط 4 تجار مخدرات في بلبيس والإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.وتمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جراما- مبلغ مالي– هاتف محمول).كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول)، كما ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تم ضبطهم.