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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالدقهلية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:45 م
لحوم مذبوحة خارج
لحوم مذبوحة خارج السلخانة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،أن حملات الرقابة التموينية والبيطرية على المحال والاسواق لمواجهة التلاعب الذى يضر بحقوق المواطنين مستمرة، مشيرا إلى انه تم ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانه، منها كميات غير صالحة للاستهلاك الادمى بمركز ميت غمر.

وكلف المحافظ بمتابعه تصرفات النيابة مع سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإداريه حيال المخالفين.

وأوضحت تقارير وكيلى وزارة التموين والطب البيطرى أن المخالفات شملت تحرير محضر ضد مسئول عن أحد محلات السوبر ماركت بمدينة ميت غمر لحيازته 5 كيلو لحوم لايوجد عليها بيانات، 14 كيلو سجق غير مدون عليها بيانات، 3،5 كيلو لحم مفروم غير مدون عليها بيانات تخص الصلاحية، 11كيلو كبدة معبأة بإطباق فل ابيض غير مدون عليها بيانات،وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحرير محضر ضد أحد الجزارين بقرية دنديط، وتم التحفظ على 50 كيلو لحم مذبوحة خارج السلخانه، محضر لجزار بذات القرية وتم التحفظ على 10 كيلو لحم لذبحه خارج السخانة، محل جزارة لقيامه بالذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على 10 كيلو لحم، وتم التحفظ على 50 كيلو لحم.

لحوم مذبوحة خارج السلخانة
لحوم مذبوحة خارج السلخانة
لحوم مذبوحة خارج السلخانة
لحوم مذبوحة خارج السلخانة

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