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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

251 مليون دولار خسائر «اكوينور» للطاقة في الربع الثاني

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:43 م
اكوينور
اكوينور
وكالات
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كشفت شركة "اكوينور" النرويجية للطاقة، اليوم الجمعة، عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان، اليوم الجمعة، إنها سجلت صافي خسائر بقيمة 251 مليون دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الحالي، مقارنة بصافى ربح قدره 1.48 مليار دولار فى الفترة
المقابلة من العام الماضى.

وأشارت الشركة إلى تراجع إيراداتها إلى النصف على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدار ساتره، في بيان:" نتوقع أن تستمر تقلبات السوق، ويظل من غير الواضح تحديد حجم تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد على السوق على المدى الطويل، في ظل انخفاض الطلب المحتمل وانخفاض الاستثمارات الموجهة للصناعة".

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