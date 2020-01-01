251 مليون دولار خسائر «اكوينور» للطاقة في الربع الثاني

كشفت شركة "اكوينور" النرويجية للطاقة، اليوم الجمعة، عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان، اليوم الجمعة، إنها سجلت صافي خسائر بقيمة 251 مليون دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الحالي، مقارنة بصافى ربح قدره 1.48 مليار دولار فى الفترةالمقابلة من العام الماضى.وأشارت الشركة إلى تراجع إيراداتها إلى النصف على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليار دولار.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدار ساتره، في بيان:" نتوقع أن تستمر تقلبات السوق، ويظل من غير الواضح تحديد حجم تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد على السوق على المدى الطويل، في ظل انخفاض الطلب المحتمل وانخفاض الاستثمارات الموجهة للصناعة".