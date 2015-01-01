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مصر

ألسن عين شمس تدعو طلاب فرق النقل للمشاركة في «محو الأمية»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:42 م
الدكتورة سلوى رشاد
الدكتورة سلوى رشاد
إسراء جمال
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أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية دعوة لطلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة بالكلية، للإشتراك في فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.

وأشارت عميد الكلية، إلى دور كلية الألسن بجامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الكليات بالجامعة التى أعلنت منذ عام 2015، أنها خالية من الأمية، مؤكدة أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية والصحة والتعليم، لافتة إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، في تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشنتها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تألو جهدًا في تسخير كافة إمكانياتها التعليمية والبحثية في حل قضايا المجتمع المصري والمساهمة في تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.

وأوضحت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع ضرورة قومية وليس إختياري للطلاب، وشرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لكل طالب، كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها 250 جنيهًا عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.

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