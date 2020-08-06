التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية فيما درسه الطالب حتى 15 مارس

طلاب نظام الثلاث سنوات



طلاب نظام الخمس سنوات



قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية والتي تنطلق غدا ستكون في مستوى الطالب المتوسط.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "الطالب سيحاسب على ما تم تدريسه حتى ١٥ مارس فقط، ميعاد توقف الدراسة بالمدارس إثر انتشار جائحة كورونا".وتنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.وقالت الوزارة في بيان لها: تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالي:ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبًا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13-8-2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6-8-2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25-8-2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزًا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوًا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوًا.ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644 مقررًا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.