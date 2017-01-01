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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

54 وفاة جديدة و1209 إصابات بكورونا في باكستان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:45 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم الجمعة إلى 270 ألفًا و400 حالة، وذلك عقب تسجيل 1209 إصابة جديدة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5763 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 54 حالة وفاة جديدة.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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