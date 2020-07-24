التصريح بدفن 4 شباب من ضحايا شاطئ «الصفا» بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن 4 جثث من أسرة واحدة لقوا مصرعهم غرقا بشاطئ "الصفا" بجوار شاطئ "النخيل"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت سؤال مسؤولي الشاطئ عن الحادث.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري، بغرق 4 شباب من أسرة واحدة بشاطئ "الصفا" بعد أن تسللوا إلى الشاطئ وقاموا بالنزول إلى المياه.وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثمان كل من حنفي رجب حنفي، 30 سنة، وغادة رجب حنفي 19 سنة، أم لطفلين، ومحمد رجب حنفي، 15 سنة، فيما تم انتشال جثمان أحد أقربائهم الرابع "ابن خالتهم"، سيد محمد سمره 17 سنة، بعد أن أخرجت أمواج البحر جثامين غرقى شاطئ "الصفا".وتعرف أهالي المتوفيين على الجثث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث الحادث إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة لحين إصدار قرارها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.