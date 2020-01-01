رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«جمعة»: الأوقاف حققت أعلى عائد في تاريخها بمليار و546 مليون جنيه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:35 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من واقع متابعته المستمرة لجميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية أؤكد أنهم بفضل الله ثم إيمانهم بقضيتهم واعتزازهم بوطنهم وقوة انتمائهم له كانوا وما زالوا عند حسن ظننا بهم وعلى مستوى المسئولية في كل ما كلفناهم ونكلفهم به من مهام، يتفانون في عملهم بصدق، وقد تجلى ذلك في مظاهر عديدة، أهمها وأبرزها دورهم في ضبط شؤون المساجد، وغل يد المتطرفين والمتشددين والمتاجرين بالدِّين عنها، ومنها ما حازوه من ثقة المجتمع فيهم في مشروع صكوك الأضاحي الذي يتعاظم عاما بعد عام، ولولا فضل الله (عز وجل) ثم ثقة المجتمع في أدائهم ما وصل المشروع إلى هذا المستوى، ومن أهمها تطور مستوى الأئمة في الأداء الدعوي.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله أن هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث حققت صافي أرباح وإيرادات استثمارية مليار وخمسمائة وستة وأربعين مليونا وهو أعلى عائد سنوي يتم تحصيله في تاريخ هيئة الأوقاف منذ إنشائها، وذلك بخلاف متحصلاتها من مال البدل بالإضافة إلى تحقيقها أعلى عائد شهري في تاريخها في يونيو 2020، وفِي الشهر الجاري يوليو 2020من المتوقع أن تبلغ حصيلة إيراداته ضعف نظيره من العام المالي السابق، مما يؤكد أن هيئة الأوقاف المصرية قد وضعت قدمها على الطريق الصحيح.

وتابع:«فِي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "رؤية" للفكر المستنير بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب في عشرين إصدارا في أقل من عام، كما تم البدء في المرحلة الثانية وصدر الكتاب الأول منها، وتم تدشين سلسلة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة وسيتم صدور الكتاب الأول منها قبل نهاية الشهر الجاري بإذن الله تعالى ».

وأوضح أنه جار العمل مع الهيئة العامة للكتاب على إصدار أول خمسة أعداد من سلسلة "رؤية" للنشء،
فتحية لكل مخلص في خدمة دينه ووطنه وأداء واجبه الوطني والمهني والوظيفي على كل المستويات سواء في وزارة الأوقاف أم في عموم مصرنا العزيزة، مؤكدا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بفضل الله عز وجل ثم بروح العمل الجماعي وفِي ظل تعاون كامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية وفِي ظل دولة قوية مستقرة وقيادة سياسية وطنية وحكيمة وداعمة ومتابعة بكل قوة ودقة، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا والوفاء بحقه علينا جميعا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

النيابة تستعجل نتائج تحليل «DNA» للكشف عن جثة «شادي»

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمير هاري وزوجته يقيمان دعوى لحماية خصوصية ابنهما

هل يمكن التعرف على مشاكل القلب من الساق؟

80 % من الألمان اعتادوا على ارتداء الكمامة كنمط حياة

خبراء يطورون لقاحا ضد كورونا يعمل في التجويف الأنفي

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بـ4000 كتاب.. «التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

برنامج نشاط المتاحف التشكيلية خلال أغسطس وسبتمبر

الثقافة التونسية تنعى المخرج نجيب خلف الله

مناقشة كتاب «الإنسان ما قبل التاريخ» بثقافة القاهرة