أول صلاة جمعة من المسجد النبوى بالعشر الأوائل من ذى الحجة

تنقل قناة السنة النبوية، أول صلاة جمعة فى المسجد النبوى بالأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وحرص المصلون على الالتزام بالتباعد الاجتماعى والسجادة الخاصة بكل مصلي.وتعد الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة من أعظم الأزمنة والأوقات؛ فقد فضلها الله عن غيرها من الأوقات، وميزها عن أوقاتٍ أخرى بالعديد من الفضائل والميّزات؛ شحذًا للهِمَم والعزائم، وسَعيًا إلى زيادة الأجور والحسنات؛ إذ تجتمع فيها أمّهات العبادات؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، وحجٍ وغيرها، ولا يكون ذلك فى غير العَشر من أيام السنة.