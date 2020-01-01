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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل: أردوغان لا يعرف شيئا عن التاريخ

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:25 ص
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد الكاتب حسين عبدالحسين رئيس مكتب واشنطن لصحيفة الرأي اليومية الكويتية، والمحلل السابق في معهد تشاتام هاوس في لندن، في مقال له بصحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أنه بخلاف الشعبوية والسياسة التافهة، لا يزال قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل آيا صوفيا في أسطنبول من متحف إلى مسجد لم يكشف هدفه حتى الآن.

وتابع أن أردوغان تجاهل المناشدات العالمية بعدم التحويل، بما في ذلك من اليونسكو والبابا فرنسيس، الذي قال إنه "حزين للغاية" بسبب التغيير.

وأشار إلى أن قرار أردوغان بدعوة البابا فرانسيس إلى حفل التحويل أظهر أن الرئيس التركي لا يعرف شيئًا عن التاريخ وغير مدرك للحساسيات التي يخلقها.

وتابع أن أردوغان لا يريد فقط أن يحضر البابا حدثًا، حيث يعيّن الرئيس التركي نفسه على أنه السلطان الفاتح من خلال إعادة الاستيلاء على واحدة من أشهر الكنائس في العالم، بل يريده أيضًا أن يشاهد كيف تخفي تركيا الرموز المسيحية للسماح للمسلمين للصلاة في المبنى.

ولفت الكاتب إلى تصريحات مساعد أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين لشبكة CNN التي قال فيها: "إننا نجري بعض الترتيبات لضمان تغطية الفسيفساء أثناء صلاة المسلمين، ولكن دون لمسها"، مضيفا: "النقطة الأساسية هنا هي أنه لا يوجد ضرر لهذه الفسيفساء، والتصوير، والملمس التاريخي والعمارة للمبنى".

وقال الكاتب "تصرف أردوغان عكس العثمانيين الذين دمروا أجزاء من الكنيسة ولصقوا على اللوحات الجدارية والفسيفساء، وهو ما يعنى أن تحول أردوغان قابل للعكس، وأشبه بلعبة دخان ومرايا التي تصف سياسته بشكل عام".

وأضاف أن تغطية الرموز المسيحية التاريخية في المبنى الأكثر زيارة في تركيا سيزيل قيمة السياحة في آيا صوفيا، ولكنه لن يضيف شيئًا إلى التجربة الروحية للمسلمين الذين سيصلون في الكنيسة السابقة.

يبدو أردوغان غير مدرك أنه - على عكس الأضرحة الإسلامية السماوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبدرجة أقل، في القدس - فإن آيا صوفيا ليس لها أي أهمية في الإسلام على الإطلاق.

في الواقع، قام الفاتحون العثمانيون بتحويله إلى مسجد السلطان كإعلان عن وجودهم في المدينة، ولكن بخلاف ذلك لم يكلف نفسه عناء تحويل اسمه المسيحي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسيحيين، فإن آيا صوفيا لها قيمة دينية هائلة، بادئ ذي بدء، أسطنبول هي واحدة من المقاعد الخمسة للمسيح، إلى جانب القدس والإسكندرية وأنطاكية وروما.

أسطنبول "القسطنطينية" كانت روما المسيحية الجديدة، وتم بناء المدينة من قبل قسطنطين الكبير، الذي جعل المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية.

على مدى تلك الألفية، شهدت آيا صوفيا أجيالًا من المسيحيين يحملون القداسات والاحتفالات والصلاة في قاعاته، ودفن بقايا القديسين في حدائقها، بينما كانت اللوحات الجدارية التي تصور المسيح ومريم، ورسم التلاميذ والقديسين على جدرانه.

ثم جاء العثمانيون الذين حاربوا باسم الإسلام، كان الأتراك أنفسهم في الأصل وثنيين اعتنقوا الإسلام أثناء هجرتهم غربًا من آسيا الوسطى.

وأكد الكاتب أنه بغض النظر عن كيف يتخيل بعض الأتراك تاريخهم فإن حضارتهم حضارية حديثة نسبيًا، مثل أمريكا، في نفس الوقت الذي كان فيه كريستوفر كولومبوس يغزو أمريكا، كان الأتراك يغزون الأناضول والقسطنطينية، ولكن لماذا يغضب العالم دائمًا من كولومبوس لغزو الأراضي التي يسيطر عليها السكان الأصليون ولكن غافل عن الغزو العثماني للأراضي اليونانية.

وأضاف "يحاول أردوغان جاهدًا فرض تاريخ يُتخيل فيه الأتراك كقادة للإسلام وحكام العالم، ولكن روايته غير دقيقة، فكانت القيادة التركية للعالم الإسلامي، في حالة وجود مثل هذه الكتلة المتجانسة، موضع خلاف دائمًا من قبل الهاشميين في مكة، وسلاطين عمان وزنجبار، والعلويين في المغرب، ومن قبل المماليك في القاهرة ومن قبل الصفويين في طهران، لم يكن السلاطين العثمانيون على الإطلاق قادة الإسلام بلا منازع، تمامًا مثل أي إمبراطور مسيحي واحد لا يمكن أن يدعي عباءة قيادة العالم المسيحي".

واستطرد الكاتب قائلا: "منذ صعوده إلى السلطة، كان أردوغان مهووسًا بصورته العالمية وحجته القائلة بأن العالم أكبر من خمسة - أي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وحاول أردوغان مرارًا إضافة تركيا إلى الدول الخمس ليظهر للأتراك أنه أعاد مجد إمبراطوريتهم في الماضي. وبعد أن فشل في هذه الجبهة، يبدو أنه تخلى عن الأمم المتحدة ويحاول بدلًا من ذلك إعادة إنشاء إمبراطورية إسلامية، وبالتالي فإن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد جزء من حلم أردوغان بالسيطرة الإمبراطورية باسم الإسلام.

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